黎智英等壹傳媒高層涉違國安法被捕後　突更換財務總裁

壹傳媒黎智英、其兩名兒子，以及包括剛卸任財務總裁的周達權在內4名壹傳媒高層等，一共10人，早前因分別涉嫌違反《港區國安法》或串謀欺詐等罪，遭警方國安處拘捕。壹傳媒最新公布，今日(25日)起委任現年57歲、壹傳媒副財務總裁兼該公司一間附屬公司的董事熊自強，代替早前被拘捕的周達權出任財務總裁。

集團表示，周達權不再擔任財務總裁，以便他可以將更多時間投放於董事會的工作和集團的其他業務。他仍繼續擔任董事會和集團的其他職位。

根據壹傳媒年報顯示，現年62歲的周達權，於2016年獲委任為執行董事及於2019年10月成為營運總裁，同時亦為公司秘書及蘋果日報印刷有限公司和百樂門印刷有限公司的營運總裁。換言之，他仍繼續擔任上述職位。

據了解，包括周達權在內的4名壹傳媒高層，與黎智英及其長子黎見恩同樣有份涉及的串謀欺詐罪，與壹傳媒在將軍澳工業邨廠房涉嫌經營獨立公司，提供「公司秘書」服務，涉違地契外或以欺詐方式獲利有關。早前有指壹傳媒在將軍澳工業邨廠房，涉嫌經營至少14間獨立公司，涉及不同業務。

翻查紀錄，該批公司董事均為黎智英，其中一間公司為黎智英次子黎耀恩經營的10間食肆及公司提供「公司秘書」服務，包括早前爆出「二手凍檸茶」奉客的「四季常餐」。

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