娛樂場所防疫放寬標準不一　市民批政府「做啲唔做啲」

政府今(25日)宣布，周五(28日)有限度重開戲院和美容院，惟戲院入座仍有限制，亦不可飲食。對於政府僅放寬部分娛樂場所，健身室及派對房間等卻不包括在內，有市民批評此舉缺乏理據支持，形容港府防疫政策「做啲唔做啲」。東網記者巡視旺角街頭，發現戲院外一片昏暗，街道人流稀疏，與以往大相逕庭。

劉同學狠批政府貫徹過往「做啲唔做啲」的防疫政策，斥政府開放部分娛樂場所如戲院，派對房間等其他場所卻仍不予開放，缺劃一標準。他認為，政府應繼續關閉娛樂場所，因對比吃飯，娛樂並不是必需品。若為政府防疫工作評分，他稱最多只給予幾分同情分。

另一市民楊小姐同樣質疑，政府放寬防疫措施欠科學根據，標準不一。她指同樣作為娛樂場所，不理解為何美容院及戲院能恢復營業，其他場所卻不可。她認為，政府目前需要做的是「封關」，以直接堵截感染源頭。

蔡小姐則表示，放寬防疫措施「總比目前好」，惟對政府放寬的標準表示疑惑，謂政府沒平衡民意及防疫。她又指，目前防疫工作僅靠市民衞生意識，自行戴口罩及清潔雙手，而非依靠政府。

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