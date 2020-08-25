中學教師騙考評局酬金案續審　同事供稱涉案崗位屬苦差

路德會西門英才中學的男教師陳耀輝 （Fred Chan），涉嫌向香港考試及評核局隱瞞他在現代教育擔任導師，從而獲委任為文憑試（DSE）英文口試的報到室主管，並藉此獲取3780港元酬金。陳否認一項欺詐罪，案件今天（25日）在東區法院續審。涉案中學校長作供，坦言報到室主管一職「唔係個個都想做」，因該崗位的待遇一般，除了要在平日額外工作至夜晚外，報酬亦不吸引，故教師對該崗位不太踴躍。

控罪指，被告陳耀輝（40歲）於2018年3月19日至4月19日期間藉欺騙，即在交予考評局的回條上作出虛假聲明，表示自己在補習學校沒有任何教學職務，並意圖詐騙，誘使考評局委任他為文憑試的報到室主管，以獲得3780港元酬金利益，或令考評局蒙受不利。

涉案中學校長簡加言供稱，由科主任負責推薦教師擔任報到室主管，惟教師大多不願意被推薦，因為該崗位的報酬不高，卻要連續數天「晚晚做到8、9點」，故科主任要多次盡力遊說教師，才能覓得人選。簡又指，學校期望教師能擔任報到室主管，因教師能熟知公開考試的運作流程，從而回饋學生。

涉案中學教師胡文健作供表示，學校有一項不成文規定，教員都共識報到室主管是一項「苦差」，故只要教師能擔任報到室主管2年，就可以「免役」，而胡入職多年都只擔任過報到室主管2年。胡又同意他面對科主任的請求，無辦法下才去擔任報到室主管。

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