最少8名確診者曾光顧　佐敦新發茶餐廳宣布結業

新冠肺炎重創飲食業，第三波疫情爆發初期曾有多名確診者到訪、位於佐敦文英街的新發茶餐廳宣布結業。店外貼出「旺鋪招頂」的告示，店主陳先生今日(25日)向東網承認結業一事，坦言受疫情打擊，自上月初確診者曾到訪的事件發生後，人流已大減，開業數十年後因疫情而結業，他無奈慨嘆「無辦法啦，捱唔過就係咁」。

新發茶餐廳有最少8名確診者曾經光顧，部分為的士司機。東網記者下午到茶餐廳視察，發現茶餐廳未有營業，店內烏燈黑火，門外貼上「暫停營業直至另行通知」、「旺鋪招頂」的告示。有街坊反映新發茶餐廳已停業逾1個月。

街坊曹先生表示，間中會光顧新發茶餐廳，平日有不少食客是的士司機。他認為茶餐廳現時營運艱難，因晚市禁止堂食，認為政府要支援飲食業界，否則如同叫業界倒閉。市民郭先生指，較少光顧新發茶餐廳，但食肆在疫情下生存空間狹窄，認為任何一間茶餐廳結業都不是好事，同樣促政府增加支援，又建議政府官員實地到茶餐廳用膳，了解民情。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020