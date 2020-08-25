「上海灘」中環旗鑑店　遭業主申請封租令

鄧永鏘爵士生前創立的品牌「上海灘」，其位於尖沙咀圓方商場的分店，於今年6月才被港鐵公司入稟高等法院追租178萬港元。而其位於中環都爹利街的旗艦店亦被指拖欠一個月即313萬港元的租金，昨日（24日）被業主恆隆地產入稟區域法院申請封租令。

據法庭文件顯示，被告為Tangs Department Stores Limited，涉案物業為都爹利街1號地庫、地下、1樓至4樓。

據《業主與租客（綜合）條例》，若租客未能在到期日15天內交租，業主可入稟區域法院申請財物扣押令（封租令），要求執達主任扣押及售賣出租物業內的財產，以抵償所欠租金。

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