不滿警處理721手法　程式員噴漆洩憤認罪賠錢

一名電腦程式員因不滿警方處理元朗721白衣人無差別襲擊市民事件的手法，在深宵時分用噴漆隨街在鐵柱噴上「721」、「黑警」、「知法犯法」和「搭膊頭」等字眼，被途經的休班警發現。程式員今(25日)屯門法院承認刑事損壞罪，獲准保釋至9月9日，等候其感化和社會服務令報告後判刑。裁判官並下令他向政府賠償3000港元。

案情指，25歲的被告黃鎮浩於今年3月22日凌晨1時，在天水圍天瑞徑遭一名休班警發現在欄杆上噴字，他最終被截停，警誡下稱因不滿721元朗站的事件才犯案。

辯方求情指被告因受社會運動影響才犯案，再犯機會不大，又指涉案字句不算具煽動性，被告亦願意賠償。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020