港府放寬禁令戶外運動可除口罩　跑客反應兩極

政府宣布周五(28日)放寬部分社交距離措施，包括容許市民做運動或在郊野公園時可不佩戴口罩。東網記者今日(25日)傍晚到城中運動熱點維多利亞公園視察，發現草地及跑步徑均有數十名市民運動，更有不少人無戴口罩。有前來做運動的市民對疫情仍感擔憂，即使放寬口罩令，運動時仍會戴口罩；亦有市民稱夏天戴口罩十分辛苦，認同政府放寬限制，並稱運動時與他人接觸時間短，料傳播風險不高。

現時口罩令強制市民在室內及室外公眾地方均需佩戴口罩，今日的維園草地仍有約50名市民，部分人在打羽毛球或踢足球，多名市民未有理會2人禁聚令，「除罩」聚會，不少跑步人士亦無佩戴口罩，惟現場未見有執法人員在場巡查。

到維園跑步的楊先生表示，戴口罩運動雖感辛苦及侷促，但疫情緊張，即使放寬口罩令，運動時亦會戴上口罩。他又指現時已有不少跑客無戴口罩，擔憂放寬後更多人不戴口罩，「話唔驚就假」，引起新一輪爆發。他又指自己基本上每日都會運動，惟會所健身室因疫情而關閉，故選擇較少人的時間到維園跑步，而會所健身室因有隔板，他指反較不戴口罩於戶外跑步安全，建議政府可允部分健身室重開。

另一跑客蔡小姐則同意放寬做運動可不戴口罩，她稱夏天戴口罩跑步十分辛苦，以往跑5至6圈問題不大，現在只能慢跑。她稱放寬後自己應不會戴口罩運動，認為與其他跑客接觸的時間不會很長，故不太擔憂染疫。

街坊吳先生指自己住附近，每周有5天會到維園跑步。他同意放寬口罩令，但前提是運動的市民身體沒有不適，若不舒服則應戴回口罩。他又稱放寬後，自己做運動不會戴口罩，但會考慮選擇在較少人的時間及地方跑步。

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