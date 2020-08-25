酒吧卡拉OK繼續關閉　業界批做法不公平

新冠肺炎爆發第三波疫情，政府一度關閉14類處所，今日(25日)宣布有限度重開戲院、美容院和部分戶外運動場所，但卡拉OK、酒吧、夜總會等繼續關閉。業界不滿意政府決定，坦言非常失望，質疑政府未有平衡疫情、業界生計和市民生活，狠批做法不公平。

香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，新措施將晚市時間一刀切至晚上9點，對酒吧業而言非常不公平，因其黃金營業時間通常在9點後。他說正與業界商討對策，包括全行配合做檢測，於酒吧外貼出檢測結果。

RED MR發言人同樣表示對政府決定相當不滿，直斥只有部分場所重開的做法並不公平，稱卡拉OK有獨立房間，可限制人數，而且做足防疫措施，比在公眾場所染疫風險更低，不理解政府不允許卡拉OK重開的原因。

娛樂界權益關注組主席陳潤蓮亦稱，業界對政府決定非常不滿，感到非常失望。業界曾向政府反映，希望麻雀館、卡拉OK、酒吧、夜總會等場所可晚6朝6經營，4人一枱，每枱相隔1.5米，每位客人只光顧2小時。但政府未有重開以上場所，陳直斥政府目光短淺，經歷疫情反彈如「一朝被蛇咬」，以致現時矯枉過正，不理業界訴求。

她指每日均有娛樂場所倒閉，從業員亦因長期停工而流失，繼續停業對行業打擊大，不論是僱主或僱員，處境都相當艱難。她建議重開卡拉OK、酒吧、夜總會等場所7日，讓業界以行動證明，即使重開，疫情亦不會反彈；倘若疫情嚴峻，相關處所亦不介意再關，只要求有空間營業做生意。

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