社聯擬於將軍澳建社會房屋　兩項目共400單位

繼深水埗南昌街樓高4層的組合社會房屋入伙後，社會服務聯會再向西貢區議會提交文件，建議在西貢及將軍澳兩幅閒置用地興建過渡性房屋，包括寶琳北路近寶林消防局用地及唐賢街及至善街交界(天晉二對面)用地，各選址佔約3800平方米，預計各提供200個單位，項目預計樓高4層，將設1人、2人、3人及4人住戶單位，人均居住面積不少於75平方呎。同時，項目會考慮地區需要，建議提供相關的社會設施或服務。

然而，有關唐賢街及至善街交界的選址，正對鄰近的私樓天晉3A，建屋的噪音和伴隨而來的人口增長，或會引起居民不滿。住戶陳先生向東網反映，此措施惠民，令更多人有屋住，惟擔心拖低樓價，以及建屋帶來的噪音，造成環境滋擾。同時，有區議員於委員會上提出質疑，指將軍澳南的社福及醫療的配套不足，附近亦有兩個大型地盤，呼籲有關當局慎重考慮及諮詢持份者如附近屋苑意見。

至於組合屋的住戶對象為輪候公屋3年或以上，並正居於不適切住房及有其他的社會需要的人士，租金參考社會房屋共享計劃、綜援的租金津貼最高金額、租戶入息水平等。社聯將邀請熟悉該區的非政府機構營運，招募合適租戶，提供社區服務，而租戶的租約年期不少於2年，獲編配及接受公屋後1個月內需交回單位。

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