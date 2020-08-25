涉入境時提供虛假檢疫地址　四旬漢判囚14日緩刑兩年

一名40歲男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在自行申報的住址中強制檢疫14日。惟他其後被揭發在機場向一名獲授權人員提供虛假住址，被控違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》(第599E章)，今日(25日)於九龍城裁判法院被判處監禁兩周及緩刑兩年。

衞生署發言人表示，有關判刑給予社會非常清晰的訊息，政府絕不容忍違反強制檢疫令的人士，又強調違反檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬港元及監禁6個月。

截至今日，共有40人因違反檢疫令被法庭定罪，被判監禁最多3個月或罰款港幣1.5萬港元。衞生署表示，必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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