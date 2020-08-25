開房變開餐　時鐘酒店將禁堂食令化危為機

疫情重挫經濟，時鐘酒店亦受波及，有時鐘酒店指平均一日只有兩單生意，全日無生意都試過，自上月中禁堂食令實施後，更是雪上加霜，晚上6時後的香港儼如死城。有見及此，有時鐘酒店將禁令化危為機，歡迎市民到時鐘酒店開餐。

在晚市禁堂食令之下，不少人連開餐地方都無。時鐘酒店毋須停業，有時鐘酒店負責人說，最近有不少人選擇開房開餐，清潔房間時發現很多食物包裝。

有時鐘酒店業內人士透露，自禁堂食令實施後，市民取消晚間活動，留家抗疫；加上酒店劈價吸客，客人傾向選擇入住環境較為舒適的酒店，令時鐘酒店失去優勢，失去一批客人。

為了挽回客人，有時鐘酒店歡迎客人開房開餐，提供可以吃飯的舒適空間。有時鐘酒店負責人指表示，有上班族租了一星期時鐘酒店，為一個舒適的用膳空間。有時鐘酒店更推出晚市優惠，歡迎客人帶外賣到時鐘酒店開餐，在入住指定時間可免費加鐘。雖然有生意，但收入僅足夠維持營運開銷，望疫情早日結束，令生意重回軌道。

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