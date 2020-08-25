政Whats噏：若延任民調意見相近　民研：泛民自行決定去留　

立法會將繼續履行職責不少於1年，但民主派與抗爭派對是否延任仍存在分歧。民主黨委託香港民意研究(民研)所進行民意調查，並根據結果決定是否延任。民研就講明，如果民調結果意見相近，民主派去留要自行決定。唔通民研係想買個保險，唔想被民主派擺上枱？

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華話，有關民意調查門檻仲未有定案，需要再同民主黨商討，但如果結果意見相近，或者喺調查嘅誤差範圍之內，民主派政黨無可避免都係要作出取捨。

研究所主席鍾庭耀就話，民意調查嘅門檻建議書已經交咗畀民主黨，希望民主派議員自行決定門檻要求。佢又話「民意參照」同「民意授權」有差別，就算民意調查出咗結果，都只係「權益之計」，到最後都係議員自己決定去留問題喎。講到咁，即係無論有乜結果都好，民主派自己搞掂，唔好賴落民研身上。

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