政Whats噏：夜逛灣仔買遊戲叫外賣　曾國衞撐經濟體察民情

新冠肺炎疫情持續，雖然食肆仲未開放晚市堂食，但政制及內地事務局局長曾國衞今晚(25日)都外出消費，支持本港經濟市道，順便體察民情。東網記者今晚喺灣仔一個商場遇到曾國衞，發現佢自己一個停留喺一間專賣遊戲機同相關產品嘅舖頭，之後就買咗4隻近期熱門嘅電子遊戲，當中包括3隻同運動相關嘅遊戲，有1隻更加係卡通版嘅日本奧運會添！

曾國衞買完電子遊戲撐經濟市道後，就化身為「愛妻號」，到食肆購買外賣返屋企同太太撐枱腳。政府推出禁晚市堂食措施已經超過1個月，唔少食肆都大呻生意大受影響，市民除咗可以選擇留喺屋企食住家飯外，其實買外賣返屋企食都係一種選擇，仲可以順便支持吓本港飲食行業添！

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