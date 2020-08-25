天氣預報：明日短暫時間有陽光　最高32°C

一股西南氣流正為南海北部帶來驟雨。此外，與高空擾動相關的不穩定天氣正影響華中及華南北部，預料該高空擾動會在明日(26日)稍後抵達華南沿岸，天文台在晚上11時錄得氣溫30度，相對濕度76%。

晚上8時，強颱風巴威集結在濟州之西南偏南約350公里，預料向西北偏北移動，時速約18公里，橫過東海。

預測今晚(25日)大致多雲，局部地區有驟雨，明日短暫時間有陽光，日間驟雨逐漸增多及有幾陣狂風雷暴，氣溫介乎27至32度，吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。展望周四(27日)初時有大驟雨及幾陣狂風雷暴，日間驟雨減少，隨後數日部分時間有陽光及酷熱，但仍有一兩陣驟雨。

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