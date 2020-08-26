中港城海關關員確診新冠肺炎　須隔離治療

香港海關昨日(25日)得悉一名關員確診2019冠狀病毒病。該人員駐守中國客運碼頭，主要負責後勤工作，無需接觸公眾。他最近一次當值日期為本周日(23日)，前日(24日)因身體不適前往醫院求醫，今日晚上獲通知確診。目前正安排該人員接受隔離治療。該人員最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。他於當值期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

海關正密切配合衞生防護中心進行流行病學調查。與該人員共同當值的人員目前沒有出現病徵，海關已與衞生防護中心聯絡，安排共同當值人員進行病毒測試，並安排對相關工作地方進行徹底清潔消毒。

香港海關高度關注2019冠狀病毒病的情況，自疫症發生以來，所有人員均高度戒備，嚴格遵照衞生防護中心有關處理傳染病的衞生指引。人員於當值前須量度體溫，並穿戴適當個人防護裝備。 海關將繼續加強所有工作地點的消毒清潔工作，並提醒所有人員必須嚴格遵守衞生防護中心發出有關處理傳染病的指引，如人員如出現不適症狀，必須馬上求醫。

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