港區國安法：意國外長稱會監察港區國安法實施情況及影響

意大利外交部長迪馬約周二（25日）與到訪的中國國務委員兼外交部長王毅舉行聯合記者會時，談到香港議題；迪馬約表示，意大利會密切監察《港區國安法》的實施情況和帶來的影響。

迪馬約重申，意大利與其他歐洲夥伴都一致強調香港在「一國兩制」下保持穩定繁榮很重要，而保持香港的高度自治和基本人權與自由亦同樣重要。

王毅則表示，世界必須避免新的冷戰，又重申中國從來不想要冷戰，因為冷戰是倒退，強調中方不會讓其他國家作出損人利己的行為。他又指中歐會進一步合作，共同對抗新冠肺炎疫情。

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