何志平專欄：總統與媒體

大都會看守所內有七個樓層，每樓層皆是複式的六個小區，每區有八個雙人房間。每樓層共住九十六人，中間一個大堂，東西兩角各懸着兩個四十吋的電視螢幕，同時播放四個不同電視台的節目。電視看的只是畫面和字幕，沒聲音的，如要聽聲音，則要從小賣部自購收音機（盛惠四十九點九美元），調校到每個螢幕上不同的同步短波頻率，戴上耳機，各自收聽。

電視台都是固定的。東邊的，一個電視播的是有線電視新聞網（CNN），一個是非裔年輕人熱愛的「真人秀」或「嘻哈（hip hop）」。西邊的，一個播的是福克斯新聞（Fox News ），另一個是西班牙語的節目。這些節目頻道都是不能隨便調校的，不然又導致口角繼而肢體衝突！非裔小夥子都屯在東角，西角的都是西語裔的住客。有趣的是東邊的CNN是民主黨的喉舌，整天都在嘲諷特朗普，西邊的福克斯新聞台則是總統的擁護者，老是為白宮說項。這也是個合理的好安排，支持者與反對者各據一角，楚河漢界的河水不犯井水。偶爾有不速之客也沒所謂，只要不出言頂撞便相安無事。

那是二○一八年初，剛入住看守所不到兩個月，驚魂未定，不熟各種潛規矩和條例，不敢輕舉妄動。幸遇上一名為艾凡的巴基斯坦裔的美國中年工程師，他是長春藤大學的高材生，一家人都是美國民主黨的中堅分子。他向我招手，讓我在東角他旁邊的位置一起觀看CNN的新聞節目，邊看邊評論嘲諷特朗普在「推特」（Twitter ）上發出來的資訊。

差不多是所有美國的全國廣播電視台，包括CNN、哥倫比亞廣播電視（CBS）和全國廣播電視台（NBC）都是支持民主黨的，而最後者更弄出一個專門針對特朗普叫主流媒體的頻道（Mainstream NBC ）（MSNBC），整天都在評論總統的一舉一動！《紐約時報》、《華爾街日報》更是民主黨的死黨鐵粉。而特朗普則有他御用的福克斯電視台，及前戰略顧問班農為總裁的布賴特巴特新聞（Breitbart News），再加上他每天都發好幾條（甚至十幾或幾十條）的推特訊息，兩邊對立看的你吵我罵好不熱鬧。

旁邊的艾凡忽然煞有介事的插口道：「知道嗎？美國歷屆總統對記者媒體的關係從來都不美好。十九世紀的美國媒體（都是以報章為主）的關注重心一直是國會，總統沒有太多來自媒體的壓力。一九○一年老羅斯福上台後主動的利用媒體來發揮自己的優勢。他最具傳奇色彩之舉動是在刮鬍子時叫來幾位心儀的記者，召開「比馬戲演出還有趣」的「剃鬚時間新聞發布會」。

到了一九三○年代，小羅斯福（富蘭克林）與媒體不斷的發生爭執。他更採用一種新媒介（廣播電台）作為通往人民的直接管道，通過聯邦通訊委員會（FCC）的發牌機制，要求電台完整地播放他的爐邊聊天和其他演講。他還找來幾個傳媒老闆，威逼利誘的游說了幾天之後，所有媒體都堅定不移地支持羅斯福的政府。

艾凡最後帶笑的說，這使我想起我老師的一句話來：「只當你擁有自己的媒體發聲機器，你才真的擁有言論自由！」

我惟有也對着他笑說：「我不太懂這些。」