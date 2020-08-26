疫情人狗隔兩地　港人無奈走私愛犬團聚

海關及警方上周五(21日)展開聯合反走私行動，檢獲12隻寵物狗，揭發狗主與愛犬被迫分隔兩地的悲歌。執法部門估計因新冠肺炎疫情，有本地狗主返回內地居住，不忍與寵物分離，愛狗心切下，無奈安排狗隻走私返內地團聚，但就引起愛護動物人士關注。有專門辦理寵物旅遊公司指，在疫情之下，各國實施出口入管制，令跨境運送寵物的時間、價錢皆以倍數式上升。另有業內人士指，因而衍生非法走私寵物的問題。

海關數字顯示，今年首7個月，共偵破6宗走私動物的案件，大部分是經陸路偷運，佔4宗；其次是空運，佔2宗。至走私的動物種類中，以爬蟲類如蜥蜴、蛇及龜佔最多，達3宗，其餘為昆蟲及刺蝟，佔2宗，餘下1宗為貓及犬類。

強制隔離下，不少狗主被迫與愛犬分隔異地。「寵物假期」寵物專員梁小姐表示，單就今年7月至昨日，經該公司送往內地的寵物已有近30隻，主要地點為深圳、西安、北京、上海等。談及把寵物運到內地的程序，梁小姐坦言，現時安排寵物北上較以往困難得多，因為中港兩地的入境旅客皆需要強制隔離14日，代表接送寵物的司機來回一次已需約1個月，「無乜司機肯接」，令費用大增，而即使有顧客願以高價運送寵物到內地，亦需等待司機接單，時間難以估計。

據了解，以往由香港移送寵物到內地，費用約7000至9000港元，但疫情下，費用以倍數上升至約3萬港元不等，致近期走私寵物的活動確較以往多，除因所需時間較短外，價錢亦可低至數千元，較正式途徑便宜得多。

另一方面，亦有人選擇在移民時棄養寵物，香港關愛動物庇護之家負責人謝小姐表示，上月底一名港人便因移民，在查詢運輸手辦後認為程序複雜、費用高昂，把家中年屆10至12歲的3隻寵物狗拋棄。

海關表示，走私屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款2百萬元及監禁7年。海關提醒市民，必須循合法途徑跨境託運寵物。非法託運寵物屬違法行為，除助長走私活動，更會嚴重危害寵物安全；海關在截獲懷疑非法進出口動物時，會按程序轉交漁護署跟進。

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