東方日報A1：限桌兩人晚飯　爸媽拆散親子艱難

港府抗疫不力導致第三波新冠肺炎疫情決堤式爆發，雖然早前推出一系列社交距離措施「補鑊」，卻又導致打工仔、食肆及從業員「陪葬」，民不聊生！有鑑於近日疫情放緩，港府昨公布一系列「擠牙膏」式放寬措施，包括本周五（28日）起容許晚市堂食延長至晚上九時，並維持二人一枱。有餐飲業界質疑新措施只准許情侶二人晚膳，一家三四口就「唔使食飯」，妨礙親子，而九時後禁堂食屬無稽舉措，狠批病毒不會揀時段出現，又斥港府推行措施「唔湯唔水」，防疫失敗卻要港人「埋單」。

晚市禁堂食令自上月十五日起生效至今，已維持逾四十天，食物及衞生局局長陳肇始指，社會難以長期沒有確診個案，政府未必能夠等到社區沒有確診個案才放寬標準，故原有的社交距離措施，包括晚市六時後禁堂食會再延長兩天，至本周四（27日）；如疫情並無突發性逆轉，本周五起將逐步放寬措施，包括晚市堂食延長至晚上九時，至於放寬維持時間則視乎疫情發展再決定。

新措施下，晚市堂食延長至晚上九時，被問及為何未有延長至更晚甚至凌晨時分，陳肇始指，延長堂食時間的安排，是理解到返夜班市民需要外出用膳，故要平衡市民需要，同時減低食飯除口罩的時間及風險；放寬食肆晚市堂食後，仍然限兩人一枱、量體溫、餐桌間有一點五米距離或隔板，以及入座人數不可多過座位一半。

陳又指，局方過去數周與業界及專家商討改變食肆現有做法，例如加裝空氣清新機，或把員工收拾餐桌和傳菜的工作分開等，都得到業界正面反應，但沒有強制食肆一定要跟隨。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華認為，堂食延長至晚上九時的幫助不大，而且時間十分尷尬，形容是「唔湯唔水」。他指，大部分市民多在晚上七時許才下班，市民用膳一會便要離開食肆，狠批政府不了解市民的生活，甚至與民為敵。

議員郭家麒批評，港府防疫政策完全是自打嘴巴，最終只會導致抗疫成效大大減低，讓市民遲遲都不能如常活動。他又指，港府抗疫失敗，豁免檢疫人士來港播毒，導致無辜的飲食業界捱下「經濟損失」這一刀，認為港府應全面補貼飲食業界，但晚市堂食令依然維持，不能放寬，避免業界出現嚴重損失。呼吸系統專科醫生梁子超認為，今次放寬措施或會令本地個案「清零」時間拖長，建議本港需加強個案發現及接觸追蹤工作。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020