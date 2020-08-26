探射燈：跨境童停課　北區校服商恐倒閉

疫情打擊下，教育局為防止學校出現集體感染，已先後兩次勒令全港學校停課，即使近日提出如期開學，面授課堂及校內活動卻暫停，不少家長已暫緩購買新校服，校服供應商步入寒冬，有主要在北區服務的校服供應商更指，跨境學童生意跌至零，生意大挫4分之3。

「以前6至7月係買校服高峰期，今年提早放暑假反而冇乜人買。」一間校服供應商職員陳先生慨嘆，今年校服生意歷來最差，主要以供應北區學生的公司尤甚，有跨境學生家長直言暫停購買校服，家長亦不確定9月能否開學，不少人未有購買新校服，生意僅得往常約4分之1，冀政府針對校服供應商提供資助，否則長此下去恐會倒閉。

金綸校服董事總經理林松坡亦指，今年受到疫情打擊，學校停課，校服銷情相對較慢，對比往年同期營業額下滑約20%至30%，公司雖然成本上升，但今年決定不加價，小學生恤衫每件大約數十元，中學則約60至70港元，教育局沒有針對校服供應商的支援計劃，惟有勒緊褲頭經營，強調不會裁員及減薪。

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