探射燈：被遺忘的一群　夜校生苦讀零津貼

開學開支大，除購買教科書外，大部分學生需參與課外活動，也有人去補習，而教育局亦因應實際情況，為小一至高中全日制學生提供半額及全額書簿津貼。惟一批讀夜校的學生一直被忽視，有教育團體促當局一併提供資助這班工讀生。

根據教育局資料，2020至2021學年的津貼金額，半額由1579港元至2563港元，而全額則由3158港元至5126港元，獲全額津貼的學生基本足夠應付購買教科書及學校雜費等開支，而當局亦有提供車船及上網費津貼，後者每家庭可獲1600港元。

香港教育政策關注社主席張民炳指，全日制學生的津貼為基層學生提供莫大幫助，惟仍有一班為了完成中學學歷，需要半工讀的夜校學生，沒有得到任何津貼，他們有部分亦為未成年人士，部分則要晚上上學後，再到便利店通宵工作應付學費，他們同樣是香港的學生，課程與常規無異，難以理解當局一直視而不見，忽視這班努力學習的夜校生。

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