探射燈：開學乜都貴　動輒使5000蚊　疫境百上加斤

教科書及校服過去每個學年加價，加幅有時超越通脹，令家長百上加斤。

新冠肺炎致返校無期，惟家長及學生仍忙於為新學年作準備。教科書及校服過去每個學年加價，加幅有時超越通脹，令家長百上加斤。教科書經過少修少改便改版加價，校服多是指定供應商形成獨市生意，即使今年普遍凍結加幅，但家長及關注團體均指教科書改版加價一直欠缺監管，建議各類開學開支減價，校服亦可以簡約設計，並開放更多零售點以平衡價格，減輕家長負擔，在疫情下共渡難關。

「有時改一張圖又出一本新書，呢樣真係要檢討吓！」新學年在疫情影響下復課未定，李女士為就讀中四的兒子四出購買新書預備新學年，她坦言教科書經常改版，很難使用二手書，預計買書費逾2500港元；校服每年1套，大約1200港元，計及校車、膳食及補習等各項開支，開學使費超過5000港元。

基層家庭雖獲書簿津貼及防疫抗疫基金等補助，惟社區組織協會社區組織幹事施麗珊指，學生現時除書簿費外，補習及網上學習亦是支出，新學年復課無期，基層家庭的狹窄環境無空間放置桌上電腦，需要用平板或手提電腦網上學習，網絡數據費用昂貴，「好多學生都反映屈喺劏房網上學習好辛苦，希望可以快啲返學校。」

教育局「適用書目表」的數據顯示，由2016年起，教科書價格除今年受疫情影響而普遍凍結外，過去每年都有加價，加幅由2.1%至2.7%不等；消委會去年公布的教科書價格調查結果亦顯示，教科書加幅為3.6%，高於同期通脹的2.5%。有書局透露，有學校的中一學生全套書價高逾4700港元，以單價計就以中四必修科《高中互動中國語文》最高，每套共5冊索價1079港元。

九龍城區家長教師會聯會會長曾慶華指，教科書即使今年凍結加價亦頗貴，部分書本只作輕微改動就出新版，有家長認為無必要，他認為教育局可加強監管。「有時調吓次序，少修少改又要出過一個新版。」香港教育政策關注社主席張民炳亦指，教科書在課程發展及教學進度上有重要角色，惟教科書貴卻是不爭事實，當局必須與出版社及學校代表溝通及協調，確保教科書不能任意加價，除了必要教程改動外，少修少補只需老師在課堂上補充即可，學校亦可借助科技減少對教科書的依賴，推出更多電子學習資源，使用電子書及網上練習等。

另一開學支出是校服，不少學校與指定校服供應商簽約，由相關校服商獨家出售，過去多年因人工成本、用料及檢測費用等因素年年加價，由2%至5%不等；今年亦因疫情影響而普遍凍結價格。大埔區家長教師會聯會會長何主平指，校服價格與設計繁複程度掛鈎。一些大型教育機構分校眾多，每間分校校服設計大致相同，只以校徽作區分，而且設計較為簡約，校服商在大量生產下，價格自然更低。而校服屬於必需品，家長當然希望愈便宜愈好，有助減輕家長的負擔。

曾慶華又指一般學校會透過招標與校服供應商簽約，小學大多需指定校服供應商購買，中學生亦可在外購買類似款式，以其子女為例，就讀小學的女兒一季校服約600至700港元，中學的兒子則要800至1000港元，若當局推出校服津貼，相信對基層家長來說亦是好事。

教育局發言人指，該局於今年4月提出穩定書價共度時艱，新學年超過90%出版社全面凍價，整體價格只較本學年微升0.1%，升幅為近10年新低。校服方面，該局亦提醒學校應向學生或家長提供校服的詳細資料並清楚說明，學生及家長可自由選擇任何一間供應商購買，學校亦應確保校服衣料的類別、質料及顏色，均在市面普遍有售。

消委會發言人指，近月疫情或影響不少家庭的收入，樂見大部分教科書凍結價格，同時期望學校能適當下調書簿費用，進一步減輕家長及學生經濟負擔。

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