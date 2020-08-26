南亞賊的士內偷腰包　的哥抗賊受傷保不失　

繼昨日(25日)凌晨旺角及深水埗於16分鐘內，發生兩宗車內盜竊案，分別有的士及七人車遭賊人偷走多部手機及銀包，今晨(26日)旺角亦有一名的哥被南亞賊趁機偷走一個載有現金的腰包，的哥與賊糾纏受傷，惟賊人敗走，事主力保不失。

清晨6時許，一名年約50歲的哥將的士停靠在新填地街與鴉蘭街交界路旁，打開車頭冚專注察看引擎狀況，未幾突聞前座車門被人打開，抬頭一看，見有一名南亞漢擸走其放於座位上的腰包，內有其賺取的營業額及個人財物。的哥大聲喝止，賊人擸同腰包而逃；的哥不甘遇竊，啣尾窮追，追至附近一條後巷將賊人追及，雙方糾纏下的哥手腳受傷，惟他死命緊握腰包不放，賊人疑知難而退，將腰包棄在後巷逃去無蹤，的哥報警。警員到場調查後，將案列車內盜竊，並翻查現場一帶天眼片段，了解案發經過及追查賊人下落，的哥送院治理。

昨日（25日）凌晨1時許，一名姓林（53歲）的哥到旺角砵蘭街近太子道西一間麵店買外賣，其後坐在店外享用，期間疑未有將車門上鎖；其時有4名南亞單車漢在附近一帶徘徊，林不以為意。詎料當林吃飽進入店內小解再折返取車，赫然發現車內7部共值1.4萬元手機不知所終，估計被該批南亞漢趁機打開車門將財物擸走，幸他放置座位底下的錢袋未被偷去，只好報警求助。

另外約於該案發生16分鐘後，一名姓李(41歲)男子報案，指他將七人車停在深水埗鴨寮街一號對開路邊，不料小睡片刻後，遭匪徒打開車門偷走其銀包，內有約2,000元現金以及個人證件。兩宗案件俱列車內盜竊處理。

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