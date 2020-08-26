民主黨指林卓廷涉7.21暴動罪　許智峯涉刑毀等罪名被捕

民主黨今早在facebook指出，警員剛分別到立法會議員林卓廷及許智峯的寓所拘捕他們，指他們涉及去年屯門公園案件。另外，警方指林卓廷721事件中涉及暴動罪！據了解，兩人已被分別帶往沙田警署及西區警署。而警方在行動中拘捕10人。

許智峯在社交網站指出，今早突然有3名新界北警區的警員上門搜屋。有消息指出，許被指於去年7月6日，於屯門警署外串謀他人毀壞財物及妨礙司法公正罪名被捕。林卓廷則在社交網站貼文，表示警方以涉嫌參與去年元朗7.21暴動、7月6日在屯門警署外，串謀他人毀壞財物及妨礙司法公正罪名把他拘捕。

修例風波戰線在去年7月6日移師屯門，有團體發起光復屯門公園行動，批評康樂及文化事務署執法不力，要求當局處理噪音滋擾、取締大媽不雅賣唱等活動，當日大會指約有1萬人參與，警方則稱有1800人參加。

在遊行結束後，一批激進示威者在西鐵站外的杯渡路橋底集結堵路，約400名示威者在入夜後轉到屯門警署外聚集且佔據部分路面，不時高叫罵警字句及用強光照射警署。民主黨立法會議員林卓廷、許智峯等前往現場調停糾紛。

另去年7月21日晚，有大批身穿白衫人士於元朗手持武器追打途人，並追擊至西鐵元朗站，繼而衝至月台跑入車廂向多人施襲，期間卻遲遲未見有警員現身，事件導致大批市民受傷。事件發生至今超過1年，警方至今共拘捕44人。

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