網民熱話：連鎖壽司店刺身蝦現螢光　專家警告勿食用

刺身蝦食得多，「螢光蝦」又見過未？日前（24日)有網民在一間連鎖壽司店購買外賣壽司，其中刺身蝦在黑暗環境下，竟發出搶眼的藍色螢光。網民大表好奇之餘，亦惹起食物安全恐慌。有專家向東網拆解原因，直指誤食這類「發光」海產，隨時可引致食物中毒。

網民Chan YM在Facebook群組「食在元朗」貼文，聲稱在元朗一間壽司連鎖店外買壽司回家後，卻發現「識發光的蝦」。從事主附圖可見，在暗黑環境下，其中兩件刺身蝦看似沾上螢光粉，發出搶眼的藍光。

「螢光蝦」惹來網民熱烈討論，有人搞笑稱「可當螢光棒用」、「中秋賞月一流」，亦有人擔心進食後可能影響健康

香港高等教育科技學院兼職講師（科學）梁浩文博士指，這情況通常發生在海產身上，當海產進食海中含螢光藻的微生物時，未完全消化，便會累積在體內，甚至發出「螢光」。由於螢光藻含是引致人體食物中毒的毒素之一，一旦食用，可能出再肚瀉、嘔吐、敏感、出紅疹等症狀，故此若發現這類刺身，絕不建議進食，就算不慎誤食，亦要盡早求醫；至於含螢光藻的海產煮熟後是否適宜食用？梁指，由於海產一般不會煮至百分百熟透，在無法肯定毒素是否被殺死下，還是不吃為妙。

壽司店回覆東網表示，首次遇上此狀況，管理層及相關部門非常關注此事，得悉事件後，已嘗試聯絡該客人了解，亦即時檢查現有食材及抽樣化驗，確保食材狀況正常。

網民有話說：

Lam Dicky：可以叫螢火蟲壽司

龍一：買去演唱會當螢光棒用

Samuel Ng：食咗就真係心知「肚明」

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