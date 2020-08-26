東華三院行善無阻　賣旗網上捐款展新猷

東華三院文頴怡主席（右）和Vivian（左）希望市民在疫情下繼續行善，支持院方屬下的社會及教育服務。

賣旗活動在香港有數十年歷史，早已成為香港文化的一部分，但疫情之下慈善團體亦不得不想想辦法，突破以往街頭賣旗的傳統，以嶄新意念建立賣旗網上捐款平台，讓市民在疫情下仍能參與這項「不一樣」的賣旗活動，繼續行善。

在疫情下，今日（26日）舉行的「東華三院賣旗日」打破以往在街上賣旗的傳統，除了只於該院屬下部分服務單位設置賣旗攤位方便市民捐款外，更首次推出賣旗網上捐款。凡於指定網上平台捐款滿100元，均可獲贈由本地著名年輕藝術家何博欣（Vivian Ho）設計的精美「東華三院150周年紀念版紙旗」連文件套及感謝狀。東華三院文頴怡主席表示：「適逢今年係東華三院150周年院慶，本著積極求進、靈活變通嘅精神，我哋透過賣旗網上捐款平台，為市民帶嚟煥然一新嘅賣旗活動，體現本院150周年『行善‧行更遠』嘅主題，讓我哋嘅善業行得更遠、傳得更廣。」

與本地藝術家合作 貫徹製作特色紙旗

除賣旗日形式與別不同之外，院方仍貫徹其開創特色紙旗的先河，邀得負責該院150周年誌慶插畫的藝術家Vivian Ho為活動設計了一套共4款心形紙旗，分別以該院的醫療、教育、社會服務，以及150周年院慶作主題；4款紙旗的特別之處是可以拼湊成寓意幸福、健康的四葉草圖案，設計極具心思。

Vivian直言，在整個設計過程中，最大的挑戰是如何利用紙旗有限的空間，畫出東華三院屬下各項服務，「一張紙旗面積好細小，當中要包含咁多元素實在唔容易，就以社會服務主題紙旗為例，為咗將社區飯堂、賣旗日同埋復康藝術治療等服務元素放入紙旗，我就發揮創意，用藍白中國傳統青花瓷飯碗為主調，再將一碗白飯化身為飯枱，帶出東華服務與市民生活息息相關。咁樣一來可以喺小小紙旗裏表達更多訊息，又可以微型設計增添玩味。」文主席亦有親自參與設計過程，當中印象最深刻的是最後討論的排列方式。她表示：「喺紙旗排列方式上，我哋曾經考慮過將四張紙旗並排，帶出『心連心』嘅意思；但後來同Vivian討論後，我哋一致決定要將紙旗排列成象徵幸福、健康嘅四葉草形狀，希望市民遠遠睇到紙旗，就已經感受到滿滿嘅祝福。」

網上互動遊戲 體現「不一樣」的150周年誌慶

為了讓市民在家抗疫期間仍能支持賣旗籌款的善行和感受東華三院150周年的氣氛，院方分別推出「行善‧行更遠」東華尋寶遊戲及「東華『旗』趣樂園」網上有獎遊戲，送出一系列由Vivian Ho設計的限量版獎品，包括150周年限量版紀念郵票、可摺疊防水帆布袋、冰感運動毛巾及精美口罩套；又特別加推1套共12款「東華三院150周年及賣旗日WhatsApp貼圖」，供市民免費下載，希望透過富趣味的網上小玩意，為市民提供娛樂之餘，亦不忘行善助人，在逆境中傳揚關愛。