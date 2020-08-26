許樹昌指若無食肆群組爆發 每枱人數可逐步放寬至10人

鑑於近日疫情放緩，港府決定最快周五(28日)放寬部分防疫措施，包括容許晚市堂食延長至晚上9時，但仍維持2人一枱。身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌今(26日)電台節目表示，若1至2星期內仍無與食肆相關的群組爆發，食肆每枱人數或可上調至4人，但不應該無上限，最多只會增至8至10人，否則會製造好安全的假象，導致市民外出大肆慶祝，令風險提高。

許認為，食肆延長堂食時間至晚上9時，但仍維持2人一枱是折衷方法，將風險減至最低，形容措施相對穩陣，相信是平衡業界及市民需要。他認為，食肆分開員工執枱及上菜不是太複雜，並應盡量保持空氣流通，包括加裝抽氣扇。但他強調，第三波疫情與酒樓食肆很大關係，疫苗不會短時間供應，加上有機會出現第四及第五波疫情，放寬措施「需要好小心」。

他又形容，近日本地疫情仍處於拉鋸戰，新增個案數字接近20宗，但來源不明個案比例不少，反映病毒滲入社區很多層面，要一段長時間，新增個案才可回落至單位數或零。

被問到學生何時可以正式回校上學，許指昨日(25日)與教育局局長楊潤雄通電話，肯定不會9月1日回校上學，相信等本港新增確診數字近單位數，未有再出現不明群組，當局會分階段安排學生回校，但仍會維持半日制等原則。

另外，稻苗學會主席徐汶緯對政府放寬措施感到高興，預料食肆生意可回復至5成，相信周末生意反應良好。但對於有專家要求食肆通風換氣至每小時6次，徐形容是「天方夜譚」，因業界是根據食環署要求做鮮風抽氣，過程要入圖則，若將現時每小時換氣4次增至6次，就要加大抽氣、冷氣系統，需要涉及更改圖則等，行政程序多，反而認為可加裝空氣清新機等滿足要求。