不參與全民檢測非抹黑　馬仲儀：市民應評估採樣聚集風險

政府於下月1日推行全民檢測計劃，不少知名醫生開腔質疑計劃成效，表明不會參與，行政長官批評有關專家不斷抹黑計劃，公共醫療醫生協會會長馬仲儀回應指不知所謂抹黑計劃的專家是誰。

馬仲儀早前公開表示，不清楚全民檢測計劃的詳情，同時質疑計劃成效，故不會報名協助或參與檢測。行政長官林鄭月娥則批評所謂專家及醫生不斷抹黑計劃，阻止市民參與是為了達到政治計算目的。馬仲儀今早(26日)於電台節目上回應指，不知林鄭月娥所指抹黑計劃的醫生是誰，強調她看不到有人抹黑中央及檢測計劃，只是討論計劃會否引致反效果，希望將資源放在更有意義的地方，以免造成浪費。馬重申只是代表自己立場，建議市民評估自己受感染的機會，亦要考慮採樣期間聚集所引致的風險及私隱問題，但她不會阻止市民參與計劃。

馬仲儀指部分較能控制疫情的國家或地區，似乎都不是靠全民檢測計劃或類似健康碼的制度而成功，而是嚴格控制入境人士、潛在及初期病發群組。馬亦指當內地出現爆發個案，會採取立竿見影的行動，實施小型封城措施，認為這似乎是更有效的抗疫方法。

此外，中大呼吸系統科講座教授許樹昌於電台節目表示，即使衞生署擴大檢測範圍仍未能壓低確診個案數字，而社區仍存有隱形患者，相信全民檢測計劃有助找出隱形傳播鏈，認為不應浪費檢測機會，但會尊重不同人士的看法。對於有其他專家質疑計劃成效，許認為有關評論並非抹黑，只是指出計劃的不足之處。許亦認為由於本港沒有實施居家令，會令檢測計劃成效大打折扣，但他指進行檢測的人員，每當完成協助一名參與者，便會更換手套等裝備，呼籲市民不用擔心。

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