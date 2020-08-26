新增7食肆上疫榜 37歲女患者一日內訪港九3食店
2020年08月26日 10:22
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有確診者近日到訪銅鑼灣波斯富街附近兩間食肆，包括「敏華冰廳」及麥當勞。
新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(25日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多7間食肆上疫榜，包括太子勝興樓「日昇車仔麵」、北角威德閣「魚是者」、銅鑼灣Tower 535「敏華冰廳」、九龍城東興大樓「金苑粉麵」等。
當局及衞生官員雖一再呼籲市民保持社交距離，減少聚會等活動，但一名居於油尖旺華寶大廈的37歲女患者(編號4695)，被發現上周六的一日內，先後到訪3間食肆，足迹遍港九，包括太子勝興樓「日昇車仔麵」、銅鑼灣Tower 535「敏華冰廳」，及銅鑼灣寶漢大廈「麥當勞」，她其後於昨日(25日)確診。
「新增確診者到訪餐廳名單」
港島
●銅鑼灣Tower 535 敏華冰廳
●銅鑼灣寶漢大廈 麥當勞
●北角威德閣 魚是者
九龍
●土瓜灣東興大樓 金苑粉麵
●土瓜灣美景街61號 海南廚房
●太子勝興樓 日昇車仔麵
新界
●天水圍天澤商場 譚仔雲南米線
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease
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