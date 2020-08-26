新增7食肆上疫榜　37歲女患者一日內訪港九3食店

有確診者近日到訪銅鑼灣波斯富街附近兩間食肆，包括「敏華冰廳」及麥當勞。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(25日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多7間食肆上疫榜，包括太子勝興樓「日昇車仔麵」、北角威德閣「魚是者」、銅鑼灣Tower 535「敏華冰廳」、九龍城東興大樓「金苑粉麵」等。

當局及衞生官員雖一再呼籲市民保持社交距離，減少聚會等活動，但一名居於油尖旺華寶大廈的37歲女患者(編號4695)，被發現上周六的一日內，先後到訪3間食肆，足迹遍港九，包括太子勝興樓「日昇車仔麵」、銅鑼灣Tower 535「敏華冰廳」，及銅鑼灣寶漢大廈「麥當勞」，她其後於昨日(25日)確診。

「新增確診者到訪餐廳名單」

港島

●銅鑼灣Tower 535 敏華冰廳

●銅鑼灣寶漢大廈 麥當勞

●北角威德閣 魚是者

九龍

●土瓜灣東興大樓 金苑粉麵

●土瓜灣美景街61號 海南廚房

●太子勝興樓 日昇車仔麵

新界

●天水圍天澤商場 譚仔雲南米線

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020