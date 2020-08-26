重開名單不包括健身中心及派對場地　業界怒轟不合邏輯

政府宣布本周五(28日)起放寬部分限聚措施，包括重開戲院、美容院，以及較少身體接觸的戶外運動場所，惟健身中心卻不包括在內。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎今早(26日)在電台節目指出，在過去這段時間已有數十間拳館及健身中心，因無收入而被迫結業，對於健身中心未能重開感到失望、無奈及憤怒。他強調業界盡量減少身體接觸，所有導師亦戴口罩，相反美容院有部分療程難以戴口罩進行，甚至會有更緊密接觸，但卻獲批重開，批評政府不合邏輯。

柯續稱，在禁聚令下業界只能提供單對單課程，但不少客人因為天氣炎熱，加上戶外難以立即清潔消毒，致學生戶外上課意欲不高，根本無法改在戶外上堂以賺取基本生活費，加上只有小部分業主願意減租，有些更不減反加，他認為政府只透過勸喻形式要求業主減租，根本起不到作用。

香港派對場地協會會長林漢然亦表示，已預料政府暫時不會讓派對房間重開，但若當局讓美容院或戲院重開，即是認為疫情有放緩迹象，卻不讓派對場地恢復營業是不公平，質疑政府如何釐訂放寬標準。

林指派對場地的風險並非特別高，強調業界做的都是預約生意，萬一有客人受感染，都可以追蹤到他們，批評政府在疫情開始至今都無諮詢業界意見，只單向式採取措施，是不尊重業界。

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