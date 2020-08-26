全民檢測周六起接受預約　輸入3資料簡單至一分鐘搞掂

本港應對新冠肺炎的全民檢測計劃將於下周二(9月1日)展開，統籌計劃的公務員事務局長聶德權今透露表示，網上系統將於本周六開始接受預約，超過5000人會加入團隊，協助市民進行檢測，當局正為他們進行呼吸器面型配合測試(Fit Test)及培訓等。政府強調，樣本採集絕不涉及就測試者的脫氧核糖核酸(DNA)進行任何識別或排序，市民的基因資料不會被取。

有專家早前表示，推行計劃須小心檢測結果出現假陽性等問題，聶今早出席一個電台節目表示，如結果證實患者初步確診，便會轉交衞生署作覆檢，他指，所有測試都會出現「假陽性」及「假陰性」，最重要是有覆檢再作跟進。

全民檢測計劃的特設網頁昨日曝光，本周六起，市民只須登上網頁便能預約，6歲以下兒童及咽喉或鼻腔曾接受手術的人士不適合。據相關網頁資訊，預約時，市民須輸入姓名、身份證號碼或出生登記號碼，及本地流動電話號碼，然後選擇準備前往檢測的中心及時段，檢測以每30分鐘為一時段，應能在一分鐘完成。

完成預約後，市民的手機會收到確認預約日期和時間的短訊，並列有社區檢測中心名稱和參考編號。當局言明全港18區有超過100個檢測中心供預約。

檢測時，市民須帶備身份證、手機(短訊)到預約的社區檢測中心，量體溫進入中心後，工作人員會提供一個印有序號的樣本瓶及進行登記，然後由受過相關醫護訓練的人員採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本。社區檢測中心會因應規模及人手設定每小時可採樣人數的上限，並會預留充足等候空間。

完成採樣後，市民將收到載有參考編號和樣本瓶序號的手機短訊，確認已完成登記。檢測結果呈陰性的人士會在約3天內收到透過電話短訊發放的檢測通知，檢測結果若呈陽性(即有感染病毒)的人士，會由衞生署致電通知，然後安排送到公立醫院進行隔離和治療。

對於有傳聞引發個人基因(DNA)資料被抽取的憂慮，政府表示，計劃只涉及檢測新冠病毒的核糖核酸(RNA)，檢測採集咽喉和鼻腔合併拭子樣本，只涉及測試者的細胞及其中的核糖核酸(RNA)，測試劑並不能為測試者的脫氧核糖核酸(DNA)進行任何識別或排序，因此檢測過程不會收集到任何關於測試者的脫氧核糖核酸(DNA)資料。

供預約的網頁亦解答了部分市民的疑惑，如錯過預約時段，可以再次上網預約；參與計劃的市民提供的個人資料會加密儲存在政府數據中心的伺服器內；確診個案資料會交由衞生署及醫院管理局跟進，其他個案的個人資料與檢測結果會於計劃完成後1個月內刪除。

●全民檢測2步驟●

●預約●周六起網上預約，填寫個人資料、身份證資料及輸入手機號碼，選擇檢測地點及時段，手機短訊作確認

●檢測●帶備身份證及手機短訊前往檢測中心，由受訓練人員採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本，檢測結果亦由手機短訊發放●

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