港區國安法：教聯會小冊子籲學界　海外交流慎選組織拉人鏈看事件目的

因應《港區國安法》的實施，香港教育者聯會(教聯會)早前製作《淺析〈香港國安法〉——教育界問與答》小冊子，以表述有機會涉及學述界的條例，引起外界的爭議。小冊子有約12頁，在上月印刷，內容涉及《港區國安法》的簡介、條例與《基本法》的關係、法律的注意事項等。

在引言中，指出《港區國安法》實施後部分人對法例有不少誤解，包括「培養莘莘學子的教育界」。而在注意事項的章節中，內容亦強調教師「必須特別提醒學生注意」未成年人士觸犯《港區國安法》，不一定會得到較輕的懲治。

而就學界對學術、集會、及言論自由的擔心，小冊子解釋指只要校方組織國外交流時「根據組織背景選擇合適的伙伴」，並設計合適的活動內容等，便「有助降低違法風險」。小冊子亦提到港人仍有集會、結社、遊行、示威的自由，而學生「拉人鏈」則需視乎行動的背後目的以介定是否違反《港區國安法》。

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