屯門警「放蛇」搗破6間無牌按摩院　拘捕12人

警方於今年7至8月期間展開打擊販運人口的犯罪集團行動，並拘捕104人，當中有人利用非法入境女子來港賣淫。屯門警區特別職務隊為配合有關行動，於區內展開打擊反非法按摩及掃黃行動，拘捕12人。

屯門警區特別職務隊女督察廖敏盈表示，根據情報及展開調查，鎖定屯門新墟6間利用非法入境、雙程證及本地女子，提供非法按摩及賣淫服務的場所。至上周五(21日)至前日(24日)，探員聯同屯門分區特遣隊及雜項調查隊，進行「放蛇」行動。據悉，被搗破的處所位於「三無大廈」單位，以按摩場所作招徠。

廖續指鑑於《預防及控制疾病(規定及指示) (業務及處所) 條例》(第599F章)生效，禁止按摩場所不能營運。涉案的按摩場所接受客人以電話預約，並安排女子前往指定地點提供按摩或賣淫服務。

行動中，警方拘捕12名女子，包括5名非法入境者(31至38歲)，2人雙程證女子(31至34歲)及5名本地女子(32至48歲)。她們分別涉嫌協助管理賣淫場所、協助經營無牌按摩院、違反逗留條件、非法入境、非法入境者接受僱傭工作及違反「停業令」。警方檢獲避孕套、潤滑劑、漱口水、性感內衣、及約2.3萬元現金等證物。

其中5名被捕女子已被落案起訴，其餘3名內地入境者交由入境處跟進，4名本地女子獲准保釋。

據了解，涉案內地女子來自不同省份，於5至8月期間在內地深圳蛇口集合，每人支付約1.2萬元費用偷渡來港。

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