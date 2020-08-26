官媒批《蘋果日報》之毒更甚於新冠病毒　呼籲各界抵制

官媒今早(26日)以「《蘋果日報》之毒更甚於新冠病毒」為題於網上發文，批評有「政治病毒」借《蘋果》等載體傳播，荼毒市民思想，呼籲香港各界在抗疫期間，亦應抵制《蘋果》、遠離「政治病毒」，共同營造充盈正氣、具有建設性的輿論空間。

人民日報客戶端今早在網上發表評論文章，批評《蘋果》在本港爆發第三波疫情開始，一再攻擊和抹黑政府推出的抗疫措施，同時污衊和中傷內地支援香港的行動。官媒又批評，《蘋果》網站以「武漢肺炎」為名稱開設頻道，指相關名稱已被世界公認屬污名化，形容「毒蘋果」的所作所為，旨在撕裂社會、消解共識、阻撓抗疫，甚至「借亂謀利」、「借疫生財」。

文中又形容，《蘋果》「在腐壞骯臟之外，刷上所謂『新聞自由』的油漆」，強調自由不意味着可以肆意踐踏法治和規則，重申媒體不得報道未經證實的虛假信息，批評《蘋果》「謊言總是張口就來，歪曲事實如同家常便飯」。官媒認為，《蘋果》在抗擊疫情、輓救生命的緊要關頭，仍不斷給抗疫舉措潑臟水、設障礙，事實上已淪為新冠病毒的幫凶。

官媒又指，「這張以炒作煽情、渲染色情血腥起家的報紙，從一開始就不打算成為香港的建設性力量」，同時批評「藏在《蘋果》背後的『黎智英們』，既沒有建設的意願，更沒有建設的能力」。文章又質疑，「蘋果日報慈善基金會」或與本港示威勢力有聯繫。

官媒認為，今天的香港存在兩種病毒，指新冠病毒即使再頑固亦終能得到控制，但「毒蘋果」之毒更甚於新冠病毒，形容「香港要走出泥沼再出發，要同時戰勝這兩種病毒」。官媒又在文末呼籲，香港各界在同心抗疫之時，也不要忘記提高警惕，抵制《蘋果》、遠離「政治病毒」，共同營造充盈正氣、具有建設性的輿論空間。