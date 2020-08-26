動漫電玩節因疫情延期舉行　將於明年1月復展

原定7月舉行的香港動漫電玩節因受新冠疫情影響延期舉行，主辦單位於網站更換宣傳照片，活動日期改為於明年1月1至4日舉行。

因應疫情爆發，動漫電玩節主辦方早前宣布押後原定於7月24至27日舉行的活動，並指會與香港會議展覽中心商討，希望能在情況許可下盡快復展，目標展期是今年10月或12月。但今日(26日)主辦方於活動網站更新宣傳照片，活動日期列為明年1月1至4日舉行。東網記者就延期安排向主辦方查詢，暫時未獲回覆。

而原定7月舉行的香港書展同樣因疫情延期舉行，貿易發展局昨日(25日)在網頁公布書展延期至今年12月16至22日舉行。貿發局會於新展期前一個月(即11月16日)，根據當時實際情況及風險評估，審視書展會否如期舉行。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020