全民檢測場地設於室內　楊超發：分兩隊派樣品瓶及採樣

新冠肺炎第三波疫情反覆，政府為全港市民檢測新冠肺炎病毒的「普及社區檢測計劃」，將於本周六(29日)起接受網上預約。昨晚(25日)與政府會面的西醫工會會長楊超發今早(26日)引述政府指，檢測場地全部設於室內，包括學校禮堂、社區會堂及體育場館，通風要求需達每小時換氣6次，而場內至少分兩隊工作，現職及退休公務員負責向市民分派條碼及樣本瓶；至於樣本搜集隊則會有1名領隊、約7名副領隊及約10名樣本搜集員，工作包括協助在喉嚨抽取樣本。

楊續稱，場內至少有10個分站採樣，站與站之間設有分隔，分站上方並無密封。他引述有與會者關注，有關設計可引起交叉感染，而當局初步計劃檢測期間若有人噴嚏或嘔吐等，就會暫時關閉該分站，經即時清潔消毒後才重開，而場內部分分站仍可繼續運作。

他又說，政府至今已招募約5000名醫護人員協助檢測，但新界東及新界西人手不足，仍有待安排，建議政府應安排地方讓檢測人員午膳。

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