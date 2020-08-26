陳母否認阻女看精神科　澄清是彥霖不想覆診

職業訓練局知專設計學院15歲女生陳彥霖，去年9月19日離開學校後被發現浮屍海面，事件在社會引起廣泛爭議。死因庭今早(26日)展開第三天聆訊。陳彥霖的母親何姵誼甫開庭便澄清，去年8月因精神科醫生鍾加詠向她表示彥霖不想覆診，她也相信鍾的專業判斷才沒有再跟進，並非如鍾昨天所說是她拒絕讓彥霖覆診。死因裁判官高偉雄指交由陪審團判斷。

死因庭接著傳召青山醫院精神科醫生歐陽穎賢出庭，她去年3月13日在屯門醫為彥霖會診，當時彥霖平靜穩定，表現合作，說話有條理，無幻覺幻聽，驗毒結果陰性，腦素描也正常。

歐陽醫生診斷彥霖有急性壓力反應及對立反叛症，但無自殺或暴力傾向，只是不理解自己行為的後果，她表明不滿社工因她離家出走而延長她讀寄宿學校時間，而出院時彥霖及母親均拒絕精神科覆診，故無安排跟進，也不需要處方藥物。

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