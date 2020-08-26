《賞您睇》與您共渡疫境 即換威露士抗疫9件套裝

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疫情遲遲未退散，保持個人衞生及環境清潔是頭等大事，東網一向深明讀者需要，為大家準備了「威露士抗疫9件套裝」，包含多種殺菌消毒用品，與大家共渡疫境！

東網《賞您睇》最新上架「威露士抗疫9件套裝」，包括 「威露士消毒藥水 (檸檬) 1L」、「威露士殺菌消毒噴霧450ml」及「威露士萬用消毒殺菌噴霧500ml」，要保持家居環境清潔絕對無難度。「威露士濕紙巾筒裝40片」及「威露士多用途消毒濕巾高效去污型75片」用來抹家具，方便快捷。

個人衞生方面，套裝更包含「威露士殺菌泡沫洗手液800ml」、「威露士免洗酒精搓手液 650ml」及「威露士除菌袪味沐浴露 (桃葉) 800ml」等用品，外出歸家後使用，守護全家安全。「威露士免洗酒精搓手液原味 20ml (附矽膠匙扣)」更方便大家可以外帶出街，隨時隨地保障個人衞生。

有參加《賞您睇》嘅東網會員，只要按去「兌換禮物」，用5000枚on.cc coins可以換到「威露士抗疫9件套裝」，一次過將上面的產品全部帶回家。

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東網《賞您睇》會繼續努力，搜羅全城生活產品，與全港讀者攜手共抗「疫境」。

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