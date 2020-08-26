4年無新病例　世衞宣布小兒麻痺症絕迹非洲

世界衞生組織周二（25日）宣布，學名脊髓灰白質炎的小兒麻痺症病毒正式在非洲絕迹，是公共衞生領域的歷史成就。

世衞代表之一、證明消除小兒麻痺症非洲地區委員會（ARCC）主席萊凱（Rose Leke）在視像會議宣布，非洲於過去4年都沒有發現小兒麻痺症病例，證明已正式消滅本土病毒，是一項里程碑，意味該症在6個世衞地區中的5個絕迹，目前只餘阿富汗及巴基斯坦仍有小兒麻痺症病例。

非洲於1988年開始大規模小兒麻痺症疫苗接種計劃，當時全球有35萬宗病例，至1996年非洲仍有逾7萬宗個案。非洲在展開疫苗計劃後病例已大減99.9%，但尼日利亞、中非共和國、南蘇丹及喀麥隆一度仍有少量個案。非洲最新一宗病例已是4年前，來自尼日利亞。

小兒麻痺症是由脊髓灰質炎病毒所引致，具有高度傳染性，病毒主要經口糞途徑由人傳人。病毒經口進入人體，最終會侵入中樞神經系統。此病主要影響幼童，患者可能會出現發燒、頭痛、嘔吐、腹部不適、肌肉疼痛、頸背僵硬及麻痺等症狀。大部分患者都可以痊癒，但嚴重者可導致永久傷殘甚至死亡。

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