林卓廷許智峯遭警上門拘捕　何君堯指二人苦難將開始

何君堯(圖示)在網上發文指林卓廷許智峯的苦難即將開始。

民主黨議員林卓廷、許智峯在內的16名人士今早(26日)被捕，其中林卓廷被指涉去年7月21日元朗站暴動案。議員何君堯今早在林被捕後於Facebook上回應，形容消息令人亢奮，更指這一天終於來臨，又認為林、許二人的苦難即將開始，揶揄他們人生會變得更加精彩。

民主派議員則發聲明表示，對子虛烏有的指控深感錯愕，對於林卓廷由受害者變被告感到震驚，嚴厲譴責警方目中無法、是非黑白顛倒，透過警權侮辱及威嚇民意代表，形容是暴政。他們強調議員到事發現場了解調停、監察公權使用是天職。他們重申，強權的濫捕迫害無助解開香港困局，呼籲當權者改轅易轍。

民主黨主席胡志偉表示，林卓廷在事件中是受害者和原告，批評政府漠視民意，未有理會網上有關去年7月21日的網上片段，「夾硬」控告林暴動，對此予以譴責，認為此舉是政府是以法律制度鎮壓社會上的異見聲音，無助解決當前的政治困局，公眾只會對政府更加反感。

議員涂謹申指，警方在1年間曾以受害者方式，向林卓廷查證去年7月21日的事件詳情，但現時卻以暴動罪罪名控告林，認為事件是政治迫害和報復。

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