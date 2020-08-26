堵路案控方提控欠妥　法庭臨裁決前要修訂控罪

去年11月11日有人發起全港「三罷」行動，20歲香港大學男生鄭塏臻涉在大埔公路用防撞杆堵路後再襲警，案件原定今（26日）早在粉嶺法院裁決，惟裁判官指與堵路相關的傳票詳情，與控方的證供有差異，打算引用《裁判官條例》修訂。辯方提出反對，指現時修訂會將被告不公。裁判官表示理解現階段才作修改強差人意，但斥控方和警方若有細心考慮，便不難發現欠妥之處。

被告鄭塏臻(20歲)被控於去年11月11日，在大埔廣宏街襲擊警員Y；而傳票則指他在同日，在大埔公路元洲仔段之迴旋處，用3個防撞杆佔據一條行車路，對人和車造成不便和危險。

裁判官提出的修訂，包括將量詞「個」改為「支」，另考慮過控方證據後，認為應該將佔據「一條」行車路，改為「兩條」行車路。辯方不反對有關量詞的修訂，但認為後者會擴大檢控範圍，對被告不公。

裁判官就認為，辯方一直知道控方依賴警員私家車上的行車紀錄儀片段作檢控，而控辯雙方亦同意有關片段是不可推翻的證供，故不認相關修訂會擴大檢控範圍，故決定修改。

裁判官又指，控方早前已修訂過控罪，如今要再修改，情況強差人意，明言若控方和警方有細心考慮，便不難發現控罪欠妥之處。裁判官明言法庭並非懲罰疏忽職守的機構，但最終批准辯方就修訂招致的訟費申請，並重傳兩名警員下午再到庭作供。

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