葉劉淑儀指泛民不延任　每名議員將損失514萬港元

葉劉淑儀認為選擇延任的民主派議員不會好過，將面對強大的抗爭壓力。

全國人大常委會早前決定第六屆立法會繼續履行職責不少於1年，部分民主派議員主張以民意調查結果決定延任與否。議員葉劉淑儀指，民主派不延任會帶來重大損失，估計每名議員涉款514萬港元。若全體非建制派議員拒絕延任，共節省近1.2億港元公帑。

非建制派對於延任與否眾說紛紜，目前只有熱血公民的鄭松泰表明留任外，民主黨、公民黨連同部分民主派議員強調以機構進行的民意調查結果作為決定指標。身兼新民黨主席的葉劉淑儀撰文指，民主派「各說各話，亂作一團」，以往主張的「齊上齊落」似乎已經一去不返。

葉劉指，民主派不延任的財政損失重大，每名議員涉款514萬港元，包括將失去90.9萬港元的任滿酬金，額外1年的薪津121萬港元、及醫療酬酢營運開支津貼共302萬港元。此外，她指若議員放棄議席，等於放棄作為代議士於議會發聲及監察社會的責任，亦喪失拉布及見報的機會，或許會遭部分選民指摘。

目前非建制派共24名議員，撇除鄭松泰，若果23名非建制派議員集體拒絕延任，總共涉及1.18億港元公帑。

有部分民主派議員主張杯葛議會，葉劉認為，有關議員知道自己的票源來自激進支持者，選擇利用未來1年繼續於街頭抗爭，鞏固票源以在明年選舉奪取議席。她認為，這個走向只會繼續深化社會矛盾，對議員來說亦非常危險，若他們繼續激化抗爭或主張國際戰線等，有機會觸犯《港區國安法》或者其他本地法例。

葉劉又稱，選擇延任的民主派議員亦不會好過，面對強大的抗爭壓力，他們於議會內只會凡事反對、動口又動手，繼而令政府議案難以順利通過。

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