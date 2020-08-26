中大生認與14歲男肛交　望獲輕判能繼續學業

一名中文大學學生於互聯網上認識一名年約14歲男童後，帶他到其家中肛交，被控一項非禮及一項與16歲以下兒童作出同性肛交罪，案件原定於今日（26日）開審，惟被告決定認罪。裁判官將案押後至9月23日，等候被告的背景及社會服務令報告後才判刑，並讓被告繼續保釋。

22歲被告胡俊，被控於2018年1月19日在深水埗的家中，非禮當時14歲的Y，以於同年2月某日與Y作出同性肛交。

案情指被告於2017年至2018年間，在網上社交平台Instagram認識Y。2018年1月19日被告邀約Y到其寓所，2人在床上傾談期間被告突親吻Y，脫去對方衣物後為其戴上眼罩，並將塗上潤滑劑的手指插入Y的肛門。

至2月初Y再到被告家中，雙方同意下兩人進行肛交。但之後被告沒有再回覆Y的短訊，Y及後發現自己的照片被上載在被告的Instagram內，遂告知學校社工揭發事件。

辯方求情時指，被告於內地湖南出生，2012年隨母親來港。父母在他年幼時離異，母親現已再婚，他與母親及繼父同住。辯方指被告歴盡艱辛苦讀下終考上本港著名大學修讀金融科技學科，並於今年9月升讀3年級，希望法庭能寬大處理，判處被告非監禁式刑罰，讓他繼續學業。

辯方又解釋，被告與Y肛交後自知不當，想糾正自己的性取向，故疏遠Y及沒有回覆對方短訊。但Y其後在網上指控他「玩弄感情」，他才會將Y的照片上載，令Y感驚慌報警揭發事件。被告今日亦透過律師，公開向Y致歉。

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