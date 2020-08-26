科大裝8000塊太陽能板　料13年內收1.6億元電價利潤

科大其中一處裝有太陽能板的地點。(黃偉邦攝)

香港科技大學下月將於校園逾50個地點，建設多達8000塊太陽能板，完工後會成為香港最大規模的同類型發電系統。有關系統每年可生產300萬度電，減少約150萬公斤的碳排放，並預計在13年內為科大帶來1.6億港元的上網電價收入。

科大與太陽能發電系統承辦商「滙展科技發展有限公司」(Widex Solar)合作，於校內約50個地點，包括學術及研究中心、學生及教職員宿舍、體育及交通大樓等安裝太陽能板，現正進行首階段的安裝，期望在9個月內完成全部的安裝工作。

滙展科技發展有限公司首席執行項目總監梁陳少芝表示，有關項目投放了約5000至6000萬港元，根據地點安裝傳統及具彈性的纖薄光伏板，其中安裝太陽能板範圍最大的地點是學術及研究中心，約有564塊。

梁續指，科大校園仍有不少地點可安裝太陽能板，包括停車場及天橋上蓋，以及水池亦可安裝較輕身及可浮的太陽能板，增加效益。她又指，有關可再生能源上網電價計劃將在2033年完結，惟太陽能板的壽命長達25年，故在2033年後科大可不用將電力售予中電，改為自用。

科大可持續發展部主管Davis Bookhart表示，有關計劃已通知大學資助委員會，而獲得的收入，會用於扣減電費及作其他節能項目上。該校亦將興建一個教育中心，當中除了展示有關項目，項目的數據亦可供學生及研究人員作參考。

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