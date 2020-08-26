內地移民涉用假身份證被控　疑嫌真證照片不英俊　

16歲男生與家人以投資移民身份從內地移居本港後，疑因不滿身份證上的照片不夠英俊，涉嫌使用一張相片較「靚仔」的假身份證，最終遇上警員截查被揭發。男生事後被控管有偽造身份證罪，今在（26日）粉嶺法院提訊。法庭應辯方要求，暫毋須答辯，並將案押後至明年1月4日，以待辯方與律政司商討可否用其他方式處理案件，期間准被告以20萬港元保釋外出。

控罪指16歲的姓劉被告於今年8月19日，在港鐵大埔墟站A2出口，管有一張偽造身份證。

據悉，被告當日與友人行經大埔墟站日時，遇上警員截查，被揭發涉嫌管有該張假身份證。其後有人聲稱因覺得原有身份證上的照片不夠「靚仔」才犯案。此外，假身份證上的「星星」數目和名字的英文拼音，均與原本的身份證不符。

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