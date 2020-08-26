蓮塘香園圍口岸舉行開通儀式　貨檢通道下午啟用

深圳蓮塘/香園圍口岸今日（26日）早上舉行開通儀式，下午4時起口岸貨檢通道和相關服務設施正式啟用。香園圍邊境管制站成為港深邊界第7個陸路出入境管制站，定位為客貨綜合性的口岸。

現場照片可見，多名官員及相關人員出席口岸開通儀式，管制站掛上祝賀開通的橫額。該口岸由粵港兩地共同謀劃及建造，南接香港粉嶺公路、香園圍公路和沙頭角公路，北連深圳羅沙公路和東部過境高速公路，旨在將深港與廣東東部、江西南部、福建南部的跨境運輸連為一體，為灣區人員、物資、資金和資訊等流通提供便利。

該口岸採用「兩地兩檢」查驗方式和首次採用車輛「一站式」通關模式，通關時間可縮短到10至15秒。口岸設計通關能力為每日3萬人次旅客及17850輛次車輛，包括1.5萬輛次貨車、2000輛次小客車、850輛次大客車。首階段將先啟用貨檢場地通關服務，每日通關時間為早上7時至晚上10時；而旅客和客運車輛的通關服務，由深港兩地協商後再適時開通。

蓮塘/香園圍口岸有5G網絡全面覆蓋，並為旅客出入境各設置29條查驗通道，包括6條人工通道、21條自助通道及2條工作人員通道。旅檢大廳預設12個臨時人工查驗台，以便在和客流高峰期間增開通道，疏導效率可提升83%。

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