不當處方傷風咳藥予初生嬰　醫生梁偉基被裁專業失當

普通科醫生梁偉基被投訴於2016年3月10日，不當處方傷風咳藥物右美沙芬(Dextromethophan)予21日大的男嬰高卓希(譯音)。香港醫務委員會今日(26日)展開聆訊，裁定梁專業失當，向梁發出警告信。

1名男嬰於2016年3月10日出現流鼻水及咳嗽，父母帶他到梁偉基醫生的診所求醫。醫生診斷為普通感冒，並處方止咳糖漿，醫生建議劑量為2.5毫升，每劑量含有2.5毫克的右美沙芬。男嬰服用藥物後，情況惡化，亦出現食欲不振等症狀。4日後，父母帶男嬰見兒科醫生，被告知幼兒不應服用止咳糖漿。於3月15日凌晨，男嬰父母帶他到威爾斯親王醫院急症室求醫，醫生診斷男嬰為百日咳。男嬰經過治療後，於26日出院。其父後來到醫委會投訴。

梁偉基由於有家人確診新冠肺炎，故他現正隔離，未能出庭作供。辯方律師指，梁承認不當處方右美沙芬，及沒有適當地提醒父母病情惡化的可能性。研訊小組指出，衞生署文件有提及傷風咳藥並不適合用於6歲以下的兒童，惟梁事前未有依照指引、考慮用藥風險而處方右美沙芬，亦無提醒父母病情惡化的可能性，以及應多加留意甚麼惡化徵狀。

研訊小組傳召專家證人林樹仁，林指醫生處方藥物時有責任評估風險，尤其是初生嬰兒。他指出，藥品仿單標示外處方右美沙芬給幼兒是私家醫生常見的做法，現有指引沒有建議適合初生嬰兒的劑量，所以往往需要醫生自行判斷劑量。他認為，既然該男嬰沒有發燒，咳嗽症狀亦不影響餵哺，考慮到用藥風險及潛在副作用，他個人不會處方傷風咳藥，並向患者父母詳細解釋原因。

辯方律師求情指，梁深切明白自己的過錯，對事主感到十分抱歉。自2018年2月起，他已停止處方傷風咳藥物予7歲以下的兒童，在諮詢資深醫生後，他2019年3月起亦不接見4歲以下的兒童，而是轉介予兒科醫生，相信未來重犯的機會不大。他續指，梁行醫27年，已成為眾多市民的家庭醫生，冀能繼續服務社群。

研訊小組稱，處方右美沙芬為常見做法，因此不當處方藥物的指控不成立，但梁有責任適當地提醒男嬰父母病情惡化的可能性，以及應留意甚麼惡化的症狀，裁定梁專業失當。考慮到梁是初犯，而且已吸取教訓、深切反省，研訊小組將向梁發出警告信。

控方另有控告梁在未有充分評估病情的情況下作出診斷、處方多個同類藥物等，但決定不提證。