知專男生涉藏摺刀鐵錘　臨開審前獲准簽保

於香港知專設計學院就讀的17歲男學生唐綽謙，於去年聖誔節在旺角彌敦道被搜出摺刀及錘子等物品，被控一項管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪。案件原定於今日（26日）在西九龍法院開審，但被告最終獲准自簽1500港元守行為1年，期間不可再干犯刑事損壞罪行。

被告同意的案情指，有網民於去年聖誕節發起「和你shop」活動，呼籲市民到目標店舖進行破壞。警方於12月25日在旺角朗豪坊一帶巡邏，最終朗豪坊的店舖沒有遭破壞。不過有警員於晚上8時許發現被告於彌敦道徘徊形迹可疑，且身穿典型的示威者服裝，故上前截查他。

搜身後警方於被告身上及背包發現他藏有一把長17厘米的摺刀、灰色口罩、呼吸器、護肘、護膝及兩把鐵錘。在警誡下被告保持緘默，其後稱自己是學生並承認認當時身處現場。

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