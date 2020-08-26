10歲女童指控父親非禮　被捏胸部感到「想嘔」

10歲女童指控其50歲父親，在家趁她玩手機時，持續「摙」她的雙胸近30下。該名父親否認一項非禮罪，案件今（26日）在九龍城法院開審。庭上播放女童的錄影會面，她坦言對父親行為感到「唔舒服，想嘔」，但因怕被罵而沒有作聲。

被告年約50歲，從事餐飲業。法庭以英文字母L.S.H取代其姓名。他被控於2019年9月28日，在深水埗榮昌邨一單位內非禮女童X。而他是X的父親。

事發時X年僅10歲，就讀小五。庭上播放她在去年9月30日與警方會面的錄影。X在會面中指，與父母及胞姊同住。她憶述事發當晚近午夜時分，母親正睡覺，胞姊在房內，客廳只得她和父親二人。

當時父親坐在餐桌旁坐椅玩手機遊戲，期間有飲啤酒；X則坐在他旁邊的另一張椅子上玩手機。約20分鐘後，她轉換姿勢，背對被告及跪坐椅子上。此時，被告兩隻手從後穿過她的兩邊腋下，隔着她的睡衣和內衣，連續「摙」她的胸部20至30下。

X形容當時被告所用力度一般，由於怕會遭被告責罵，故過程中沒有作聲，但她對被告的行為感到「想嘔，唔鍾意、唔舒服」，坦言「唔鍾意阿爸咁樣」。她之後返學校將事件告知社工，繼而揭發事件。

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