粵澳今恢復兩地牌車來往　關閘口岸限單雙日行駛

澳門新冠肺炎疫情已緩和多時，珠澳口岸今日(26日)起恢復粵澳兩地牌車輛通行，其中關閘口岸實施車牌單雙號限行措施，即單數日子，會開放予車牌尾號單數的車輛行駛，而雙數號車輛則於雙數日行駛。在早上10時，關閘離境車道先後有多部兩地牌車輛輪候通關，有警員及保安員為車內人士量體溫，並要求出示粵康碼及有效核酸檢測報告，整個通關過程大約1分鐘。

有車牌尾號單數車輛的駕駛者表示，到場才知悉原先預約於關閘口岸通關的文件已被取消，因今日只限雙號車牌才能使用關閘口岸，故須前往其他口岸通關，但他認為影響不大。

另有每日進出內地的駕駛者表示，以往透過預約制度未必能抽中，現時恢復通行較方便，又稱關閘口岸實施限行措施，有助減輕通關車道壓力。

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